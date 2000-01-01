Горохова (Золотова) Александра Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Золотова) Александра Варфоломеевна

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Место рождения

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

08.04.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908

Отец: Золотов Варфоломей Герасимович

Мать: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
30.09.1939

Муж: Горохов Михаил Артемьевич

Макарьевский сельсовет, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
17.04.1943

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Смерть
Неизвестно
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