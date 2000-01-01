Горохова (Золотова) Александра Варфоломеевна
Место рожденияд.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Дата рождения08.04.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
30.09.1939
Макарьевский сельсовет, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
17.04.1943
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Смерть
Неизвестно