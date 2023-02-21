Золотов Варфоломей Герасимович
Место рожденияд.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1862
Отец: Золотов Герасим
Мать: не указана
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
09.11.1886
Жена: Золотова Ольга Ивановна
Введенская церковь села Конева
Рождение ребёнка
26.07.1888
Дочь: Лебедева Анна Варфоломеевна
Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Золотов Павел Варфоломеевич
Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.06.1892
Дочь: Мария Варфоломеевна
Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.11.1893
Сын: Золотов Александр Варфоломеевич
Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
16.08.1896
Дочь: Анфиса Варфоломеевна
Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1899
Сын: Золотов Иван Варфоломеевич
Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1902
Сын: Золотов Николай Варфоломеевич
Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.01.1905
Сын: Золотов Макарий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1908
Дочь: Горохова Александра Варфоломеевна
Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно