Золотов Варфоломей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотов Варфоломей Герасимович

Золотов Варфоломей Герасимович

avatar

Место рождения

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Золотов Герасим

Мать: не указана

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Золотова Ольга Ивановна

Введенская церковь села Конева
Рождение ребёнка
26.07.1888

Дочь: Лебедева Анна Варфоломеевна

Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Золотов Павел Варфоломеевич

Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.06.1892

Дочь: Мария Варфоломеевна

Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.11.1893

Сын: Золотов Александр Варфоломеевич

Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
16.08.1896

Дочь: Анфиса Варфоломеевна

Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1899

Сын: Золотов Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1902

Сын: Золотов Николай Варфоломеевич

Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.01.1905

Сын: Золотов Макарий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1908

Дочь: Горохова Александра Варфоломеевна

Мать ребёнка: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close