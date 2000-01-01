Золотов Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Золотов Варфоломей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олимпиада Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Александр Герасимович
Мать ребёнка: не указана