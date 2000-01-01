Золотов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотов Герасим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Золотов Варфоломей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олимпиада Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Александр Герасимович

Мать ребёнка: не указана

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