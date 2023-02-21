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Золотов Александр Варфоломеевич

Место рождения

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

15.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1893

Отец: Золотов Варфоломей Герасимович

Мать: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
18.10.1913

Жена: Золотова Ирина Георгиевна

Введенская церковь села Конева
Рождение ребёнка
03.07.1914

Сын: Золотов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Золотова Ирина Георгиевна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
11.11.1915

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Золотова Ирина Георгиевна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно