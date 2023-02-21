Золотов Александр Варфоломеевич
Место рожденияд.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Дата рождения15.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
15.11.1893
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
18.10.1913
Введенская церковь села Конева
Рождение ребёнка
03.07.1914
Сын: Золотов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Золотова Ирина Георгиевна
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
11.11.1915
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Золотова Ирина Георгиевна
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно