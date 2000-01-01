Золотов Леонид Александрович
Место рожденияд.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Дата рождения03.07.1914
Дата смерти15.07.1914
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1914
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
15.07.1914
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Причина смерти: слаборождение