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Золотов Леонид Александрович

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Место рождения

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

03.07.1914

Дата смерти

15.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1914

Отец: Золотов Александр Варфоломеевич

Мать: Золотова Ирина Георгиевна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
15.07.1914
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Причина смерти: слаборождение
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