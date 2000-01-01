Золотова Ирина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1913
Введенская церковь села Конева
Рождение ребёнка
03.07.1914
Сын: Золотов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Золотов Александр Варфоломеевич
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
11.11.1915
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Золотов Александр Варфоломеевич
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно