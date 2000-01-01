Золотова Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Ирина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1913

Муж: Золотов Александр Варфоломеевич

Введенская церковь села Конева
Рождение ребёнка
03.07.1914

Сын: Золотов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Золотов Александр Варфоломеевич

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
11.11.1915

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Золотов Александр Варфоломеевич

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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