Лебедева (Золотова) Анна Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Золотова) Анна Варфоломеевна

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Место рождения

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

26.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1888

Отец: Золотов Варфоломей Герасимович

Мать: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
07.01.1913

Муж: Лебедев Иван Андреевич

Введенская церковь села Конева
Рождение ребёнка
29.06.1914

Сын: Лебедев Петр Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич

д.Кебасиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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