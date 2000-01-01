Лебедева (Золотова) Анна Варфоломеевна
Место рожденияд.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Дата рождения26.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1888
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
07.01.1913
Введенская церковь села Конева
Рождение ребёнка
29.06.1914
Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич
д.Кебасиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно