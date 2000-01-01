Лебедев Иван Андреевич
Место рожденияд.Кебасиха
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кебасиха
Бракосочетание
07.01.1913
Введенская церковь села Конева
Рождение ребёнка
29.06.1914
Мать ребёнка: Лебедева Анна Варфоломеевна
д.Кебасиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно