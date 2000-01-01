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Лебедев Иван Андреевич

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Место рождения

д.Кебасиха

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кебасиха
Бракосочетание
07.01.1913

Жена: Лебедева Анна Варфоломеевна

Введенская церковь села Конева
Рождение ребёнка
29.06.1914

Сын: Лебедев Петр Иванович

Мать ребёнка: Лебедева Анна Варфоломеевна

д.Кебасиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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