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Золотов Иван Варфоломеевич

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Место рождения

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

11.06.1899

Дата смерти

23.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1899

Отец: Золотов Варфоломей Герасимович

Мать: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
12.11.1918

Жена: Золотова Феодосия Васильевна

Введенская церковь села Конева
Witnesses:жених: Зорин Иван Васильевич, д.Бердиха, Смирнов Герасим Петрович, д.Конево. Невеста: Кудрин Петр Александрович, и Золотов Макар Варфоломеевич, д.Подлолиха
Смерть
23.03.1942
Причина смерти: погиб
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