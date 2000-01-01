Золотов Иван Варфоломеевич
Место рожденияд.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Дата рождения11.06.1899
Дата смерти23.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1899
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
12.11.1918
Введенская церковь села Конева
Witnesses:жених: Зорин Иван Васильевич, д.Бердиха, Смирнов Герасим Петрович, д.Конево. Невеста: Кудрин Петр Александрович, и Золотов Макар Варфоломеевич, д.Подлолиха
Смерть
23.03.1942
Причина смерти: погиб