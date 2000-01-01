Золотова (Зорина (?)) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова (Зорина (?)) Феодосия Васильевна

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Место рождения

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
12.11.1918

Муж: Золотов Иван Варфоломеевич

Введенская церковь села Конева
Witnesses:жених: Зорин Иван Васильевич, д.Бердиха, Смирнов Герасим Петрович, д.Конево. Невеста: Кудрин Петр Александрович, и Золотов Макар Варфоломеевич, д.Подлолиха
Смерть
Неизвестно
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