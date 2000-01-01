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Золотов Павел Варфоломеевич

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Место рождения

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

16.06.1891

Дата смерти

11.07.1891

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1891

Отец: Золотов Варфоломей Герасимович

Мать: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
11.07.1891
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Причина смерти: слаборождения
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