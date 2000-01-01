Золотов Павел Варфоломеевич
Место рожденияд.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Дата рождения16.06.1891
Дата смерти11.07.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1891
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
11.07.1891
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Причина смерти: слаборождения