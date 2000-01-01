(Золотова) Мария Варфоломеевна
Место рожденияд.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Дата рождения15.06.1892
Дата смерти04.08.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1892
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
04.08.1892
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Причина смерти: от поноса