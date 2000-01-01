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(Золотова) Мария Варфоломеевна

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Место рождения

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

15.06.1892

Дата смерти

04.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1892

Отец: Золотов Варфоломей Герасимович

Мать: Золотова Ольга Ивановна

д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
04.08.1892
д.Подолиха, Глушковской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Причина смерти: от поноса
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