Горохов Лаврентий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1861
Сын: Горохов Артемий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Горохова Дарья Ивановна
д.Верхнее Кривцово
Рождение ребёнка
1868
Сын: Горохов Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Горохова Дарья Ивановна
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно