Горохов Лаврентий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Лаврентий Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1861

Сын: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Горохова Дарья Ивановна

д.Верхнее Кривцово
Рождение ребёнка
1868

Сын: Горохов Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Горохова Дарья Ивановна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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