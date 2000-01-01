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Горохов Василий Лаврентьевич

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Место рождения

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Горохов Лаврентий Никифорович

Мать: Горохова Дарья Ивановна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Горохов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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