Горохов Василий Лаврентьевич
Место рожденияд.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно