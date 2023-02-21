Горохов Иван Васильевич
Место рожденияд.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно