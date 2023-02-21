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Горохов Иван Васильевич

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Место рождения

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Горохов Василий Лаврентьевич

Мать: Горохова Евдокия Николаевна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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