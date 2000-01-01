Горохова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно