Горохова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Горохов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Василий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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