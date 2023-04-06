Симонов Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: Симонов Иван Максимович
Мать: Симонова Ефимия
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Симонов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Симонова Федосья Дементьевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Симонов Лаврентий Степанович
Мать ребёнка: Симонова Федосья Дементьевна
Рождение ребёнка
18.06.1839
Дочь: Агрофена Степановна
Мать ребёнка: Симонова Федосья Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно