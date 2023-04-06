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Симонов Степан Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Симонов Иван Максимович

Мать: Симонова Ефимия

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Симонов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Симонова Федосья Дементьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Симонов Лаврентий Степанович

Мать ребёнка: Симонова Федосья Дементьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1839

Дочь: Агрофена Степановна

Мать ребёнка: Симонова Федосья Дементьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Федосья Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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