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Симонов Сергей Степанович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Симонов Степан Иванович

Мать: Симонова (Агапова) Федосья Дементьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1846

Сын: Симонов Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1849

Дочь: (Симонова) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1850

Сын: Симонов Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1851

Дочь: (Симонова) Матрёна Сергеевна

Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Симонова) Матрёна Сергеевна

Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Курьянова (Симонова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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