Симонов Сергей Степанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1846
Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1849
Дочь: (Симонова) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1850
Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1851
Дочь: (Симонова) Матрёна Сергеевна
Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Симонова) Матрёна Сергеевна
Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Курьянова (Симонова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Симонова Ефимия Ивановна
Смерть
Неизвестно