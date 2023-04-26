Симонова (Агапова) Федосья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонова (Агапова) Федосья Дементьевна

Симонова (Агапова) Федосья Дементьевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

25.12.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Агапов Дементий Матвеевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Степан Иванович

Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Симонов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Симонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Симонов Лаврентий Степанович

Отец ребёнка: Симонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1839

Дочь: (Симонова) Агрофена Степановна

Отец ребёнка: Симонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.12.1848
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.