Симонова (Агапова) Федосья Дементьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смерти25.12.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: Агапов Дементий Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Симонов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Симонов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Симонов Лаврентий Степанович
Отец ребёнка: Симонов Степан Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1839
Дочь: (Симонова) Агрофена Степановна
Отец ребёнка: Симонов Степан Иванович
Смерть
25.12.1848