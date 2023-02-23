Симонова Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти05.06.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1808
Отец ребёнка: Симонов Иван Максимович
Рождение ребёнка
До 1814
Отец ребёнка: Симонов Иван Максимович
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Крикова Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Симонов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Симонов Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1850