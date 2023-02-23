Симонова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

05.06.1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Симонов Степан Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1814

Сын: Симонов Иван Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Крикова Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Симонов Иван Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Симонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Иван Максимович

Смерть
05.06.1850
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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