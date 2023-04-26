Симонов Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти29.11.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Симонов Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонова Ефимия
Рождение ребёнка
До 1808
Мать ребёнка: Симонова Ефимия
Рождение ребёнка
До 1814
Мать ребёнка: Симонова Ефимия
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Крикова (Симонова) Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Симонова Ефимия
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Симонова Ефимия
Смерть
29.11.1866