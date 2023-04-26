Симонов Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонов Иван Максимович

Симонов Иван Максимович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

29.11.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Симонов Максим

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Ефимия

Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Симонов Степан Иванович

Мать ребёнка: Симонова Ефимия

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1814

Сын: Симонов Иван Иванович

Мать ребёнка: Симонова Ефимия

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Крикова (Симонова) Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Симонова Ефимия

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Симонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Симонова Ефимия

Смерть
29.11.1866
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.