Симонов Лаврентий Степанович 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Симонов Лаврентий Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Симонов Степан ИвановичДо 1808 г.р.
Мать
Симонова (Агапова) Федосья ДементьевнаДо 1808 г.р.
Супруги
Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна05.07.1848 г.р.
Дети
Симонов Иван Лаврентьевич17.04.1867 г.р.
Симонов Леонтий Лаврентьевич10.06.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Симонов Степан Иванович

Мать: Симонова (Агапова) Федосья Дементьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
01.05.1866

Жена: Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.04.1867

Сын: Симонов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.06.1868

Сын: Симонов Леонтий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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