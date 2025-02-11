Симонов Лаврентий Степанович
мужской, родился 1831, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСимонов Степан ИвановичДо 1808 г.р.
МатьСимонова (Агапова) Федосья ДементьевнаДо 1808 г.р.
Супруги
Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна05.07.1848 г.р.
Дети
Симонов Иван Лаврентьевич17.04.1867 г.р.
Симонов Леонтий Лаврентьевич10.06.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
01.05.1866
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1867
Сын: Симонов Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна
Рождение ребёнка
10.06.1868
Сын: Симонов Леонтий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна
Смерть
Неизвестно