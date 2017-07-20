Вадбольский Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти?.10.1816
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
Дочь: Мавра Петровна
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
Сын: Князь Вадбольский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
Сын: Вадбольский Павел Петрович
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
Сын: Вадбольский Петр Петрович
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
Дочь: Ростовцева Александра Петровна
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
Дочь: Муромцева Варвара Петровна
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна