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Вадбольский Петр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

?.10.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Вадбольский Сергей Иванович

Мать: Княгиня Вадбольская Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мавра Петровна

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Князь Вадбольский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Рождение ребёнка
24.10.1785

Сын: Вадбольский Павел Петрович

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Рождение ребёнка
28.11.1785

Сын: Вадбольский Петр Петрович

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ростовцева Александра Петровна

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Муромцева Варвара Петровна

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
тульский губернский предводитель дворянства
Работа или профессия
Неизвестно
в чине 7 класса, предводитель дворянства Тульской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
в чине 7 класса, Тульский губернский предводитель дворянства
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Смерть
?.10.1816
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