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(Вадбольская) Мавра Петровна
(Вадбольская) Мавра Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Пол
Женский
Отец
Вадбольский Петр Сергеевич
1749 г.р.
Мать
Княгиня Вадбольская (Новосильцева) Елена Филипповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Вадбольский Петр Сергеевич
Мать:
Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
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