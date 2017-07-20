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(Вадбольская) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Вадбольский Петр Сергеевич

Мать: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

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