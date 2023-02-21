Вадбольский Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1785
Дата смерти09.10.1858
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1785
Рождение ребёнка
1806
Сын: Князь Вадбольский Александр Петрович
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна
Бракосочетание
30.04.1820
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Вадбольский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна
Рождение ребёнка
03.02.1835
Сын: Князь Вадбольский Петр Петрович
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна
Рождение ребёнка
12.01.1836
Дочь: Блаватская Ольга Петровна
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна
Рождение ребёнка
27.05.1840
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Работа или профессия
Неизвестно
в 1835 г. ушёл в отставку в чине поручика
Смерть
09.10.1858