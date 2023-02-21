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Вадбольский Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1785

Дата смерти

09.10.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1785

Отец: Вадбольский Петр Сергеевич

Мать: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Князь Вадбольский Александр Петрович

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Бракосочетание
30.04.1820

Жена: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Вадбольский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Рождение ребёнка
03.02.1835

Сын: Князь Вадбольский Петр Петрович

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Рождение ребёнка
12.01.1836

Дочь: Блаватская Ольга Петровна

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Рождение ребёнка
27.05.1840

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Работа или профессия
Неизвестно
в 1835 г. ушёл в отставку в чине поручика
Смерть
09.10.1858
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