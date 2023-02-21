Ростовцева (княжна Вадбольская) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1858
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
15.04.1797
Отец ребёнка: Ростовцев Иван Иванович
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.1798
Сын: Ростовцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Ростовцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1799
Дочь: Сапожникова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ростовцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1800
Сын: Ростовцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Ростовцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ростовцев Иван Иванович
Смерть
1858