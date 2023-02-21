Ростовцева (княжна Вадбольская) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцева (княжна Вадбольская) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Вадбольский Петр Сергеевич

Мать: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Рождение ребёнка
15.04.1797

Сын: Ростовцев Илья Иванович

Отец ребёнка: Ростовцев Иван Иванович

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.1798

Сын: Ростовцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Ростовцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1799

Дочь: Сапожникова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ростовцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1800

Сын: Ростовцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Ростовцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ростовцев Иван Иванович

Смерть
1858