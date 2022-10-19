Макарова (Ростовцева) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Ростовцева) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1863

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ростовцев Иван Иванович

Мать: Ростовцева (княжна Вадбольская) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Макаров Николай Егорович

Отец ребёнка: Макаров Егор Карпович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Макарова (Макарова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Макаров Егор Карпович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Макарова (Макарова) Юлия Егоровна

Отец ребёнка: Макаров Егор Карпович

Рождение ребёнка
22.06.1831

Сын: Макаров Владимир Егорович

Отец ребёнка: Макаров Егор Карпович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Макаров Геннадий Егорович

Отец ребёнка: Макаров Егор Карпович

Смерть
До 1863

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