Макарова (Ростовцева) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Макаров Егор Карпович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Макарова (Макарова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Макаров Егор Карпович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Макарова (Макарова) Юлия Егоровна
Отец ребёнка: Макаров Егор Карпович
Рождение ребёнка
22.06.1831
Сын: Макаров Владимир Егорович
Отец ребёнка: Макаров Егор Карпович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Макаров Геннадий Егорович
Отец ребёнка: Макаров Егор Карпович
Смерть
До 1863