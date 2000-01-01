Сапожникова (Ростовцева) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1799
Дата смерти17.12.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1799
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Годейн Надежда Александровна
Отец ребёнка: Сапожников Александр Петрович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сапожников Петр Александрович
Отец ребёнка: Сапожников Александр Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1824
Сын: Сапожников Алексей Александрович
Отец ребёнка: Сапожников Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1868