Сапожникова (Ростовцева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Ростовцева) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1799

Дата смерти

17.12.1868

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1799

Отец: Ростовцев Иван Иванович

Мать: Ростовцева Александра Петровна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Годейн Надежда Александровна

Отец ребёнка: Сапожников Александр Петрович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сапожников Петр Александрович

Отец ребёнка: Сапожников Александр Петрович

Рождение ребёнка
01.06.1824

Сын: Сапожников Алексей Александрович

Отец ребёнка: Сапожников Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Александр Петрович

Смерть
17.12.1868
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