Сапожников Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Александр Петрович

Сапожников Александр Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1788

Дата смерти

24.03.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Годейн Надежда Александровна

Мать ребёнка: Сапожникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сапожников Петр Александрович

Мать ребёнка: Сапожникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1824

Сын: Сапожников Алексей Александрович

Мать ребёнка: Сапожникова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Пелагея Ивановна

Смерть
24.03.1827
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close