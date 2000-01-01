Сапожников Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1788
Дата смерти24.03.1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Годейн Надежда Александровна
Мать ребёнка: Сапожникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сапожников Петр Александрович
Мать ребёнка: Сапожникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1824
Сын: Сапожников Алексей Александрович
Мать ребёнка: Сапожникова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1827