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Ростовцев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1764

Дата смерти

24.08.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1764

Отец: Ростовцев Иван Ростовцевых

Мать: Ростовцев Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
15.04.1797

Сын: Ростовцев Илья Иванович

Мать ребёнка: Ростовцева Александра Петровна

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.1798

Сын: Ростовцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Ростовцева Александра Петровна

Рождение ребёнка
21.07.1799

Дочь: Сапожникова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Ростовцева Александра Петровна

Рождение ребёнка
27.08.1800

Сын: Ростовцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Ростовцева Александра Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор училищ Санкт-Петербургской губернии, действительный статский советник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Ростовцева Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ростовцева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ростовцев Анна Васильевна

Смерть
24.08.1807
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