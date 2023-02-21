Ростовцев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1764
Дата смерти24.08.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1764
Рождение ребёнка
15.04.1797
Мать ребёнка: Ростовцева Александра Петровна
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.1798
Сын: Ростовцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Ростовцева Александра Петровна
Рождение ребёнка
21.07.1799
Дочь: Сапожникова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Ростовцева Александра Петровна
Рождение ребёнка
27.08.1800
Сын: Ростовцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Ростовцева Александра Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Директор училищ Санкт-Петербургской губернии, действительный статский советник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Ростовцева Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1807