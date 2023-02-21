Вадбольский Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадбольский Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1785

Пол

Мужской

Отец

После 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вадбольский Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Вадбольский Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Марфа Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-поручик (тульская ветвь)
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-порутчик (тульская ветвь)
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
До 1785
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