Вадбольский Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вадбольский Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Вадбольский Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Княгиня Вадбольская Марфа Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-поручик (тульская ветвь)
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-порутчик (тульская ветвь)
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
До 1785