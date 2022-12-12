Вадбольский Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1660
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1660
Отец: Князь Вадбольский Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вадбольский Сергей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1710
Царство Русское