князь Вадбольский Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикнязь Вадбольский Алексей Петрович

князь Вадбольский Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Вадбольский Петр Сергеевич

Мать: княгиня Вадбольская (Новосильцева) Елена Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
с 1832 г. надворный советник
Рождение ребёнка
02.06.1817

Дочь: (княжна Вадбольская) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
20.12.1823

Дочь: (княжна Вадбольская) Софья Алексеевна

Мать ребёнка: княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
11.12.1825

Дочь: Тимирязева (княжна Вадбольская) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (княжна Вадбольская) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
24.05.1831

Сын: князь Вадбольский Петр Алексеевич

Мать ребёнка: княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
24.01.1836

Сын: князь Вадбольский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1838

Сын: князь Вадбольский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1841

Сын: князь Вадбольский Лев Алексеевич

Мать ребёнка: княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна

Смерть
1843

Мы используем куки для улучшения работы сайта.