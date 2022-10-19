князь Вадбольский Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Работа или профессия
Неизвестно
с 1832 г. надворный советник
Рождение ребёнка
02.06.1817
Рождение ребёнка
20.12.1823
Рождение ребёнка
11.12.1825
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
24.05.1831
Рождение ребёнка
24.01.1836
Рождение ребёнка
12.01.1838
Рождение ребёнка
02.08.1841
Смерть
1843