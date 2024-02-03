Ермолов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1798
Дата смерти09.07.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1798
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1847
Сын: Ермолов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ермолов Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ермолова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
?.04.1851
Сын: Ермолов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
28.09.1853
Сын: Ермолов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна
Смерть
09.07.1856
Москва, город федерального значения Москва