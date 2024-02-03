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Ермолов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1798

Дата смерти

09.07.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1798

Отец: Ермолов Николай Алексеевич

Мать: Ермолова (Хлопова) Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
12.11.1847

Сын: Ермолов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ермолов Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ермолова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
?.04.1851

Сын: Ермолов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
28.09.1853

Сын: Ермолов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна

Смерть
09.07.1856
Москва, город федерального значения Москва

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