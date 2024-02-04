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Ермолов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

12.11.1847

Дата смерти

04.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1847

Отец: Ермолов Сергей Николаевич

Мать: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.12.1880

Дочь: Ермолова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ермолов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.09.1888

Дочь: Канкова (Ермолова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.02.1893

Дочь: Воронович (Ермолова) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна

Смерть
04.01.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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