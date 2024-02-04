Ермолов Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1847
Дата смерти04.01.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1880
Дочь: Ермолова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.09.1888
Дочь: Канкова (Ермолова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.02.1893
Дочь: Воронович (Ермолова) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна
Смерть
04.01.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург