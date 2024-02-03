Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1825

Дата смерти

10.10.1905

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
12.11.1847

Сын: Ермолов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Ермолов Сергей Николаевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ермолов Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Ермолов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ермолова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Ермолов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
?.04.1851

Сын: Ермолов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ермолов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
28.09.1853

Сын: Ермолов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ермолов Сергей Николаевич

Смерть
10.10.1905

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