Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1825
Дата смерти10.10.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1847
Сын: Ермолов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Ермолов Сергей Николаевич
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ермолов Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Ермолов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ермолова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Ермолов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
?.04.1851
Сын: Ермолов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ермолов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
28.09.1853
Сын: Ермолов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Ермолов Сергей Николаевич
Смерть
10.10.1905