Ермолов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1851
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1851
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1876
Сын: Ермолов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ермолова (Фон Розен) Софья Германовна
Рождение ребёнка
14.11.1880
Сын: Ермолов Герман Александрович
Мать ребёнка: Ермолова (Фон Розен) Софья Германовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около 1917