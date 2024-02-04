Ермолов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолов Александр Сергеевич

Ермолов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1851

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1851

Отец: Ермолов Сергей Николаевич

Мать: Ермолова (Гежелинская) Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолова (Фон Розен) Софья Германовна

Рождение ребёнка
?.02.1876

Сын: Ермолов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ермолова (Фон Розен) Софья Германовна

Рождение ребёнка
14.11.1880

Сын: Ермолов Герман Александрович

Мать ребёнка: Ермолова (Фон Розен) Софья Германовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около 1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.