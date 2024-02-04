Ермолов Герман Александрович
мужской, родился 14.11.1880, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 14.01.1931
ОтецЕрмолов Александр Сергеевич?.04.1851 г.р.
МатьЕрмолова (Фон Розен) Софья Германовна29.07.1857 г.р.
Супруги
Ермолова (Всеволожская) Елизавета Андреевна?.07.1890 г.р.
Дети
Кузмак (Ермолова) Софья Германовна1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кузмак (Ермолова) Софья Германовна
Мать ребёнка: Ермолова (Всеволожская) Елизавета Андреевна
Смерть
14.01.1931