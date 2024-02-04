Ермолов Герман Александрович 14.11.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолов Герман Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.11.1880, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 14.01.1931

Отец
Ермолов Александр Сергеевич?.04.1851 г.р.
Мать
Ермолова (Фон Розен) Софья Германовна29.07.1857 г.р.
Супруги
Ермолова (Всеволожская) Елизавета Андреевна?.07.1890 г.р.
Дети
Кузмак (Ермолова) Софья Германовна1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1880

Отец: Ермолов Александр Сергеевич

Мать: Ермолова (Фон Розен) Софья Германовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолова (Всеволожская) Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кузмак (Ермолова) Софья Германовна

Мать ребёнка: Ермолова (Всеволожская) Елизавета Андреевна

Смерть
14.01.1931

Место погребения: Ваганьковское кладбище, Москва

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