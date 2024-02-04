Ермолова (Фон Розен) Софья Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1876
Сын: Ермолов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ермолов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
14.11.1880
Сын: Ермолов Герман Александрович
Отец ребёнка: Ермолов Александр Сергеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно