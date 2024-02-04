Ермолова (Фон Розен) Софья Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолова (Фон Розен) Софья Германовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1876

Сын: Ермолов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ермолов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
14.11.1880

Сын: Ермолов Герман Александрович

Отец ребёнка: Ермолов Александр Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолов Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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