Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1880
Дочь: Ермолова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Ермолов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Ермолов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
?.09.1888
Дочь: Канкова (Ермолова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ермолов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
?.02.1893
Дочь: Воронович (Ермолова) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Ермолов Алексей Сергеевич
Смерть
Неизвестно