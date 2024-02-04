Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолова (Плохово) Ольга Фёдоровна

Ермолова (Плохово) Ольга Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
?.12.1880

Дочь: Ермолова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Ермолов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ермолов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Ермолов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
?.09.1888

Дочь: Канкова (Ермолова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ермолов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
?.02.1893

Дочь: Воронович (Ермолова) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Ермолов Алексей Сергеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.