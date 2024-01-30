Ермолова (Хлопова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти04.12.1843
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Хлопов Пётр Семёнович
Мать: Хлопова Анна Петровна
Бракосочетание
18.10.1786
Рождение ребёнка
08.10.1787
Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
?.09.1790
Дочь: Ермолова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
?.10.1793
Дочь: Шеншина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
?.03.1795
Дочь: Ермолова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
18.07.1798
Сын: Ермолов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1801
Сын: Ермолов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
25.12.1805
Сын: Ермолов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич
Смерть
04.12.1843
Место погребения: Покровский монастырь, Москва Упокой, Боже, Александру и учини её в раю, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют яко светила; усопшия люди Твои упокой, презирая их вся согреше... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1902
Дочь: Ермолова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич