Ермолова (Хлопова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолова (Хлопова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

04.12.1843

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Хлопов Пётр Семёнович

Мать: Хлопова Анна Петровна

Бракосочетание
18.10.1786

Муж: Ермолов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
08.10.1787

Сын: Ермолов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.09.1790

Дочь: Ермолова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
?.10.1793

Дочь: Шеншина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
?.03.1795

Дочь: Ермолова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
18.07.1798

Сын: Ермолов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
13.01.1801

Сын: Ермолов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
25.12.1805

Сын: Ермолов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич

Смерть
04.12.1843
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Покровский монастырь, Москва Упокой, Боже, Александру и учини её в раю, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют яко светила; усопшия люди Твои упокой, презирая их вся согреше... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1902

Дочь: Ермолова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ермолов Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
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