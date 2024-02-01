Шеншина (Ермолова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеншина (Ермолова) Анна Николаевна

Шеншина (Ермолова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1793

Дата смерти

28.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1793

Отец: Ермолов Николай Алексеевич

Мать: Ермолова Александра Петровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шеншин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Шеншин Владимир Никанорович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Фон Ризер Олимпиада Владимировна

Отец ребёнка: Шеншин Владимир Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеншин Владимир Никанорович

Смерть
28.12.1876
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close