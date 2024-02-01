Шеншина (Ермолова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1793
Дата смерти28.12.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1793
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шеншин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Шеншин Владимир Никанорович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Фон Ризер Олимпиада Владимировна
Отец ребёнка: Шеншин Владимир Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1876