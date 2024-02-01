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Шеншин Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

25.05.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шеншин Владимир Никанорович

Мать: Шеншина Анна Николаевна

Бракосочетание
1856

Жена: Лобанова-Ростовская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1857

Сын: Шеншин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Лобанова-Ростовская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.05.1858

Дочь: Арсеньева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Лобанова-Ростовская Анна Ивановна

Смерть
25.05.1859
Рождение ребёнка
20.06.1859

Сын: Шеншин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лобанова-Ростовская Анна Ивановна

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