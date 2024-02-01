Шеншин Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти25.05.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
02.03.1857
Сын: Шеншин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Лобанова-Ростовская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1858
Дочь: Арсеньева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Лобанова-Ростовская Анна Ивановна
Смерть
25.05.1859
Рождение ребёнка
20.06.1859
Сын: Шеншин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лобанова-Ростовская Анна Ивановна