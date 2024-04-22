Лобанова-Ростовская (Шаблыкина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.03.1837
Дата смерти13.12.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1837
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
02.03.1857
Сын: Шеншин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шеншин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
15.05.1858
Дочь: Арсеньева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шеншин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
20.06.1859
Сын: Шеншин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шеншин Василий Владимирович
Смерть
13.12.1914
город Канны, Прованс, Третья Французская республика