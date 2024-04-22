Лобанова-Ростовская (Шаблыкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова-Ростовская (Шаблыкина) Анна Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

?.03.1837

Дата смерти

13.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1856

Муж: Шеншин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
02.03.1857

Сын: Шеншин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шеншин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
15.05.1858

Дочь: Арсеньева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Шеншин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
20.06.1859

Сын: Шеншин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шеншин Василий Владимирович

Смерть
13.12.1914
город Канны, Прованс, Третья Французская республика
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