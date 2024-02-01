Арсеньева (Шеншина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Шеншина) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1858

Дата смерти

26.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1858

Отец: Шеншин Василий Владимирович

Мать: Лобанова-Ростовская Анна Ивановна

Бракосочетание
22.01.1882

Муж: Арсеньев Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.03.1883

Сын: Арсеньев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
29.07.1884

Дочь: Балуева Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
28.05.1888

Сын: Арсеньев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
30.07.1890

Сын: Арсеньев Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
06.05.1893

Дочь: Гагарина Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич

город Иерусалим, Османская империя
Рождение ребёнка
17.01.1895

Сын: Арсеньев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.07.1897

Дочь: Арсеньева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.08.1938
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