Арсеньева (Шеншина) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1858
Дата смерти26.08.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1858
Бракосочетание
22.01.1882
Рождение ребёнка
?.03.1883
Сын: Арсеньев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1884
Дочь: Балуева Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1888
Сын: Арсеньев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1890
Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1893
Дочь: Гагарина Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич
город Иерусалим, Османская империя
Рождение ребёнка
17.01.1895
Сын: Арсеньев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1897
Дочь: Арсеньева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Васильевич
Смерть
26.08.1938