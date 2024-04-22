Балуева (Арсеньева) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балуева (Арсеньева) Наталья Сергеевна

Место рождения

Берлин

Дата рождения

29.07.1884

Дата смерти

18.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1884

Отец: Арсеньев Сергей Васильевич

Мать: Арсеньева Екатерина Васильевна

Бракосочетание
04.09.1917

Муж: Балуев Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1918

Сын: Балуев Иван Иванович

Отец ребёнка: Балуев Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1921

Сын: Балуев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Балуев Иван Иванович

Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.04.1977
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