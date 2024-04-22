Балуева (Арсеньева) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1884
Дата смерти18.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1884
Бракосочетание
04.09.1917
Муж: Балуев Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1918
Сын: Балуев Иван Иванович
Отец ребёнка: Балуев Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1921
Отец ребёнка: Балуев Иван Иванович
Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.04.1977