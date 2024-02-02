Балуев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.09.1917
Рождение ребёнка
10.05.1918
Сын: Балуев Иван Иванович
Мать ребёнка: Балуева Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
10.07.1921
Мать ребёнка: Балуева Наталья Сергеевна
Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург