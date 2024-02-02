Балуев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балуев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.09.1917

Жена: Балуева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
10.05.1918

Сын: Балуев Иван Иванович

Мать ребёнка: Балуева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
10.07.1921

Сын: Балуев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Балуева Наталья Сергеевна

Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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