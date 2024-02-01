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Шеншин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1857

Отец: Шеншин Василий Владимирович

Мать: Лобанова-Ростовская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
?.02.1883

Сын: Шеншин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Шеншина Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шеншин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Шеншина Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шеншин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Шеншина Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеншина Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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