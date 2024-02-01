Шеншин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1857
Рождение ребёнка
?.02.1883
Сын: Шеншин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Шеншина Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шеншин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Шеншина Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шеншин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Шеншина Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеншина Ольга Дмитриевна
Смерть
Неизвестно