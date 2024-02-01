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Шеншин Николай Владимирович
Шеншин Николай Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Пол
Мужской
Отец
Шеншин Владимир Васильевич
1857 г.р.
Мать
Шеншина (Черкасская) Ольга Дмитриевна
Около 1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Шеншин Владимир Васильевич
Мать:
Шеншина Ольга Дмитриевна
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