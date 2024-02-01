Шеншин Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеншин Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шеншин Владимир Васильевич

Мать: Шеншина Ольга Дмитриевна

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